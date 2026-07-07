Дело о жестоком убийстве российской семьи с двумя детьми в 1997 году передали в суд
В Брянской области перед судом предстанет 58-летний местный житель, обвиняемый в резонансном убийстве семьи предпринимателя, совершенном в 1997 году. Расследование уголовного дела завершилось, материалы направили в суд, информирует СК.
Трагедия произошла 20 сентября 1997 года. В частном доме обнаружили тела женщины и двух ее малолетних дочерей, а в багажнике автомобиля, принадлежащего семье, находилось тело застреленного мужчины — главы семейства. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников полиции удалось восстановить детали произошедшего, найти свидетелей и выйти на след подозреваемого. В ходе допроса с обвиняемым установили психологический контакт, и под тяжестью собранных улик он дал признательные показания, которые затем подтвердил на месте преступления.
По версии следствия, двое жителей узнали, что местный предприниматель планирует приобрести грузовик и имеет при себе шесть тысяч долларов (что на тот момент составляло более 35 миллионов рублей). Злоумышленники договорились с потерпевшим о поездке в деревню под предлогом заключения сделки.
В пути один из соучастников вышел из машины, после чего второй выстрелил в бизнесмена из обреза охотничьего ружья. Не найдя денег ни у погибшего, ни в его автомобиле, нападавшие положили тело в багажник и направились в дом жертвы. Там они расправились с супругой предпринимателя. Затем второй фигурант убил двух малолетних дочерей потерпевшей. Из дома злоумышленники похитили денежные средства и золотые украшения на сумму один миллион 700 тысяч рублей, которые поделили между собой.
Уголовное дело в отношении второго участника преступления прекратили в связи с его смертью. Обвиняемый, ранее судимый, полностью признал вину.
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