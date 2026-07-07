Дело о жестоком убийстве российской семьи с двумя детьми в 1997 году передали в суд

07 июля 2026, 18:06

Брянский суд изучит дело об убийстве семьи 30-летней давности

Фото: istockphoto/dlccar

В Брянской области перед судом предстанет 58-летний местный житель, обвиняемый в резонансном убийстве семьи предпринимателя, совершенном в 1997 году. Расследование уголовного дела завершилось, материалы направили в суд, информирует СК.