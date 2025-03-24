ФСБ задержала работавшего на Украину сотрудника одного из надзорных органов РФ

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России, передававшего украинской стороне сведения о мерах по защите промышленных и энергетических объектов в приграничье, а также о местах дислокации ВС РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.