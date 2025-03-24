ФСБ задержала работавшего на Украину сотрудника одного из надзорных органов РФ

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Сотрудники ФСБ задержали сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России, передававшего украинской стороне сведения о мерах по защите промышленных и энергетических объектов в приграничье, а также о местах дислокации ВС РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.
«Федеральной службой безопасности РФ задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в государственной измене», — говорится в сообщении ведомства.
Следствие считает, что мужчина наладил контакт с представителями Украины и действовал против безопасности России. Так, в 2024 году задержанный передал украинской стороне информацию о проводимых работах по защите промышленных и энергетических объектов на приграничных территориях РФ. Кроме того, он передал данные о местах дислокации подразделений ВС РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Следователи продолжают оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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Элина Позднякова