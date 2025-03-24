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ФСБ задержала работавшего на Украину сотрудника одного из надзорных органов РФ

Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России, передававшего украинской стороне сведения о мерах по защите промышленных и энергетических объектов в приграничье, а также о местах дислокации ВС РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.
«Федеральной службой безопасности РФ задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в государственной измене», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что мужчина наладил контакт с представителями Украины и действовал против безопасности России. Так, в 2024 году задержанный передал украинской стороне информацию о проводимых работах по защите промышленных и энергетических объектов на приграничных территориях РФ. Кроме того, он передал данные о местах дислокации подразделений ВС РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Следователи продолжают оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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Смертельное ДТП с автобусом в Крыму, число пострадавших выросло до 22 человек
24 марта 2025, 11:28

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Крыму, пишет ТАСС, уточняя, что число пострадавших выросло до 22 человек, еще шестеро погибли.
«[По имеющимся к настоящему моменту данным] 28 пострадавших, из них 8 — дети. Погибли 6 человек», — сказано в публикации.
Предварительно известно, что примерно в 07:30 утра по Москве водитель наехал на стоящий на обочине грузовик с прицепом близ населенного пункта Укромное дороги «Симферополь-Евпатория». Автобус шел из Аркадьевки в Симферополь. Причины произошедшего сейчас выясняются, открыто уголовное дело.

Накануне вечером сообщалось о массовой аварии рядом с авиагаванью Внуково, уточнялось, что в результате ДТП есть пострадавшие.

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Мину-лепесток нашли в поселении Воскресенское в Новой Москве
24 марта 2025, 10:43

Фото: iStock/SimoneN

В ТиНАО на территории строительного городка обнаружили современное взрывное устройство. На место едут саперы.
«По предварительным данным, в поселке Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток», — передает Агентство городских новостей «Москва» слова своего собеседника.

Уточняется, что взрывное устройство лежит на бетонной плите. На место опасной находки оперативно вызвали саперов. Мина находится примерно в 300 метрах от жилых домов.

Ранее сообщалось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ.

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#москва
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Организатор покушения на Ельцина работал дворником в детсаду и пропал
24 марта 2025, 10:33

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Организатор покушения на Бориса Ельцина с диагнозом «шизофрения» в 2020 устроился на работу дворником в детский сад в Хабаровском крае, а в 2023 мужчина пропал, пишет Shot.
По данным издания, Кислов устроился дворником в детский сад № 184 в Хабаровске. На сегодняшний день там отметили, что этот человек в учреждении больше не работает. В 2023-м Кислов открыл счёт в банке для начисления пенсии. С тех пор о нем ничего не известно. Тем не менее в психиатрической больнице его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место его жительства неизвестно. Сейчас Ивану Кислову 66 лет.

Он пытался убить Ельцина в начале 1993 года, отомстив таким образом за распад СССР. Для этого он приехал в Москву из Хабаровска, изготовил два СВУ со свинцовыми шариками. Но взрывные устройства намокли, и привести его в действие оказалось невозможно. Тогда Кислов решил совершить нападение с перочинным ножиком. Мужчина смог выяснить, где живёт Ельцин.

27 января преступник попал на чердак одного из правительственных зданий и залёг в засаде. Однако тогда Ельцин так и не появился, потому что находился в Индии с рабочим визитом. А Кислова обнаружила охрана. Тогда он представился дворником, но на допросе все же признался, что планировал убить первого президента России.


Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству и теракту, но экспертиза признала его невменяемым. Позже уголовное дело прекратили, а Кислова отправили на стационарное лечение.

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Полицейский в Москве уволен за нецензурный рэп с пропагандой наркотиков
24 марта 2025, 09:48

Фото: iStock/Dzurag

В Москве уволили полицейского, который публиковал в социальных сетях рэп-композиции, содержащие нецензурную лексику и пропаганду наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.
Решение о его увольнении было принято после того, как коллеги обратили внимание на его творчество, в частности на композицию под названием «МВД — не мое».

Согласно судебным документам, которые стали известны агентству, мужчина пытался оспорить решение о своей отставке в суде, однако его иск был отклонен.

До этого полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии. На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убивал его, однако позже во всем признался.

Ранее стало известно, что знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#полицейские
#увольнение
#рэп
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В Ростове-на-Дону установлены причины пожара в торговом центре
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за замыкания в вывеске
24 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/grafoto

В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре, который, по предварительным данным, был вызван коротким замыканием в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. В ходе инцидента огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, что потребовало незамедлительной эвакуации жителей.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Специалисты уже подтвердили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ситуация находится под контролем, спасатели предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий пожара.

Ранее сообщалось, что в результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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