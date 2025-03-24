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Смертельное ДТП с автобусом в Крыму, число пострадавших выросло до 22 человек

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Крыму, пишет ТАСС, уточняя, что число пострадавших выросло до 22 человек, еще шестеро погибли.
«[По имеющимся к настоящему моменту данным] 28 пострадавших, из них 8 — дети. Погибли 6 человек», — сказано в публикации.
Предварительно известно, что примерно в 07:30 утра по Москве водитель наехал на стоящий на обочине грузовик с прицепом близ населенного пункта Укромное дороги «Симферополь-Евпатория». Автобус шел из Аркадьевки в Симферополь. Причины произошедшего сейчас выясняются, открыто уголовное дело.

Накануне вечером сообщалось о массовой аварии рядом с авиагаванью Внуково, уточнялось, что в результате ДТП есть пострадавшие.

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#автобусы
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Мину-лепесток нашли в поселении Воскресенское в Новой Москве
24 марта 2025, 10:43

Фото: iStock/SimoneN

В ТиНАО на территории строительного городка обнаружили современное взрывное устройство. На место едут саперы.
«По предварительным данным, в поселке Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток», — передает Агентство городских новостей «Москва» слова своего собеседника.

Уточняется, что взрывное устройство лежит на бетонной плите. На место опасной находки оперативно вызвали саперов. Мина находится примерно в 300 метрах от жилых домов.

Ранее сообщалось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ.

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#москва
#мина
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Организатор покушения на Ельцина работал дворником в детсаду и пропал
24 марта 2025, 10:33

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Организатор покушения на Бориса Ельцина с диагнозом «шизофрения» в 2020 устроился на работу дворником в детский сад в Хабаровском крае, а в 2023 мужчина пропал, пишет Shot.
По данным издания, Кислов устроился дворником в детский сад № 184 в Хабаровске. На сегодняшний день там отметили, что этот человек в учреждении больше не работает. В 2023-м Кислов открыл счёт в банке для начисления пенсии. С тех пор о нем ничего не известно. Тем не менее в психиатрической больнице его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место его жительства неизвестно. Сейчас Ивану Кислову 66 лет.

Он пытался убить Ельцина в начале 1993 года, отомстив таким образом за распад СССР. Для этого он приехал в Москву из Хабаровска, изготовил два СВУ со свинцовыми шариками. Но взрывные устройства намокли, и привести его в действие оказалось невозможно. Тогда Кислов решил совершить нападение с перочинным ножиком. Мужчина смог выяснить, где живёт Ельцин.

27 января преступник попал на чердак одного из правительственных зданий и залёг в засаде. Однако тогда Ельцин так и не появился, потому что находился в Индии с рабочим визитом. А Кислова обнаружила охрана. Тогда он представился дворником, но на допросе все же признался, что планировал убить первого президента России.


Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству и теракту, но экспертиза признала его невменяемым. Позже уголовное дело прекратили, а Кислова отправили на стационарное лечение.

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Полицейский в Москве уволен за нецензурный рэп с пропагандой наркотиков
24 марта 2025, 09:48

Фото: iStock/Dzurag

В Москве уволили полицейского, который публиковал в социальных сетях рэп-композиции, содержащие нецензурную лексику и пропаганду наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.
Решение о его увольнении было принято после того, как коллеги обратили внимание на его творчество, в частности на композицию под названием «МВД — не мое».

Согласно судебным документам, которые стали известны агентству, мужчина пытался оспорить решение о своей отставке в суде, однако его иск был отклонен.

До этого полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии. На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убивал его, однако позже во всем признался.

Ранее стало известно, что знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#полицейские
#увольнение
#рэп
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В Ростове-на-Дону установлены причины пожара в торговом центре
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за замыкания в вывеске
24 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/grafoto

В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре, который, по предварительным данным, был вызван коротким замыканием в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. В ходе инцидента огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, что потребовало незамедлительной эвакуации жителей.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Специалисты уже подтвердили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ситуация находится под контролем, спасатели предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий пожара.

Ранее сообщалось, что в результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии
«Ъ»: экс-владельца патронного завода в Климовске приговорили к 15 годам за хищения
24 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывшего владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии за хищение миллионов и акций, сообщает «Коммерсантъ».
Экс-хозяин ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин, 61 год, давно находится в международном розыске. Судебный процесс над ним длился три с половиной года.

КСПЗ — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия.

Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
Портилья-Сумин родился в Москве, но имеет гражданство Мексики. Его мать была замужем за советником мексиканского посольства в СССР. Московский областной суд рассматривал дело в закрытом режиме, обвиняя фигуранта в краже 179,1 миллиона рублей и 250 акций у предприятия и в легализации этих средств.

Фото: iStock/utah778

Ему также вменили преднамеренное банкротство завода и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, но от наказания за эти эпизоды его освободили из-за истечения срока давности.

В прошлом Хорхе уже отбывал наказание — в декабре 1986 года его осудили на 14 лет за расправу над отчимом и домработницей. Тогда он провел время в колонии усиленного режима в Грузии.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, а затем распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки.

Жителей начали эвакуировать.

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