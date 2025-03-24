Смертельное ДТП с автобусом в Крыму, число пострадавших выросло до 22 человек

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Смертельное ДТП с автобусом произошло в Крыму, пишет ТАСС, уточняя, что число пострадавших выросло до 22 человек, еще шестеро погибли.
«[По имеющимся к настоящему моменту данным] 28 пострадавших, из них 8 — дети. Погибли 6 человек», — сказано в публикации.Предварительно известно, что примерно в 07:30 утра по Москве водитель наехал на стоящий на обочине грузовик с прицепом близ населенного пункта Укромное дороги «Симферополь-Евпатория». Автобус шел из Аркадьевки в Симферополь. Причины произошедшего сейчас выясняются, открыто уголовное дело.
Накануне вечером сообщалось о массовой аварии рядом с авиагаванью Внуково, уточнялось, что в результате ДТП есть пострадавшие.
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