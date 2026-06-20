Дело об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге рассмотрят в суде
Дело об убийстве мальчика в Петербурге хотят направить в суд в июле
Следственный комитет завершает предварительное расследование уголовного дела об убийстве мальчика в Красносельском районе. Обвиняемый — 38-летний Пётр Жилкин — уже находится под стражей.
Как сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков, все необходимые экспертизы провели. Свидетелей допросили.
«Планируем через месяц направить его в суд для рассмотрения по существу», — уточнил Яшков.Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в конце января после того, как 30 января ребенок ушел из дома, сел в автомобиль к незнакомцу и перестал выходить на связь. Подозреваемого задержали 2 февраля, а на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Тело погибшего обнаружили в водоеме в Ленинградской области. Жилкину предъявили обвинение по статьям об убийстве малолетнего и преступлениях против половой неприкосновенности.