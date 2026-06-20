Дело об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге рассмотрят в суде

20 июня 2026, 12:15

Дело об убийстве мальчика в Петербурге хотят направить в суд в июле

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Следственный комитет завершает предварительное расследование уголовного дела об убийстве мальчика в Красносельском районе. Обвиняемый — 38-летний Пётр Жилкин — уже находится под стражей.





Как сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков, все необходимые экспертизы провели. Свидетелей допросили.





«Планируем через месяц направить его в суд для рассмотрения по существу», — уточнил Яшков.