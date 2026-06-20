Школьницу избили одноклассники в Забайкалье: реакция СК
В Забайкалье возбудили уголовное дело о халатности после систематической травли и избиения 11-летней школьницы. Об этом информирует СК России.
По данным СМИ, девочка стала жертвой жестоких нападений со стороны сверстников прямо на территории школы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании и обстоятельствах инцидента.
Ранее, 13 июня, в Ставропольском крае неизвестные избили молодого медика прямо в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
По данным ведомства, несколько жильцов вступили в конфликт с сотрудницей скорой, нанеся ей удары по голове и телу. Причиной агрессии стал отказ больной женщины от госпитализации.
Читайте также: