Школьницу избили одноклассники в Забайкалье: реакция СК

20 июня 2026, 11:31

Бастрыкину доложат по делу о травле девочки в Забайкалье

Фото: istockphoto/blinow61

В Забайкалье возбудили уголовное дело о халатности после систематической травли и избиения 11-летней школьницы. Об этом информирует СК России.