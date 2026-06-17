Отец-педофил насиловал и истязал годовалого приемного сына

17 июня 2026, 10:16

В Великобритании опекун и его приятель насиловали и истязали годовалого мальчика

Фото: iStock/filrom

Суд в Великобритании признал двух мужчин виновными в жестоком обращении с годовалым ребенком, которого один из них усыновил. Об этом сообщает издание Daily Star.