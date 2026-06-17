Отец-педофил насиловал и истязал годовалого приемного сына
Суд в Великобритании признал двух мужчин виновными в жестоком обращении с годовалым ребенком, которого один из них усыновил. Об этом сообщает издание Daily Star.
37-летний Джейми Варли взял под опеку мальчика в середине 2023 года. Спустя четыре месяца младенца доставили в больницу в тяжелом состоянии без сознания, врачи не смогли его спасти. Экспертиза выявила у ребенка десятки различных травм, также признаки сексуального насилия.
В телефонах обвиняемого и его 32-летнего подельника обнаружили непристойные изображения мальчика и другие доказательства издевательств.
Ранее сообщалось, что в Индии учительница английского языка одной из лучших школ Мумбаи более года насиловала 16-летнего подростка. О случившемся рассказал сам школьник.
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