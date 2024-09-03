Дело погибшего из-за батарейки ребенка на контроле прокуратуры Кубани

Фото: istockphoto/Zerbor
Следствие по делу о смерти полугодовалого малыша в Детской краевой клинической больнице после проглоченной им батарейки находится на контроле прокуратуры Краснодарского края передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства в регионе.
«Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль проверку, организованную СК», — прокомментировали там.Ранее в одном из Telegram-каналов сообщалось о смерти проглотившего батарейку полугодовалого ребенка. Как отметил автор поста, малыша осмотрели сочинские врачи, а затем прооперировали, вытащив посторонний предмет.
Позже провели эндоскопию, после чего ребенок попал в реанимацию, поскольку началось кровотечение. Он скончался на операционном столе через три дня.
Читайте также:
В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар
Бензовоз, грузовик и эвакуатор столкнулись и загорелись на «Неве» под Тверью
В КБР от кишечной инфекции пострадали более 200 человек
Никита Кротов