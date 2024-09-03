В КБР от кишечной инфекции пострадали более 200 человек

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Больше двух сотен человек пострадали из-за кишечной инфекции и обратились к медикам в Кабардино-Балкарии, передает республиканская прокуратура.
«Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, один колледж», — сообщили в ведомстве.До этого в региональном Минздраве информировали, что в результате вспышки острой кишечной инфекции в Баксане КБР были госпитализированы 70 человек.
Перед этим была информация, что в Москве были задержаны три школьника за обсуждение школы в чате.
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Никита Кротов