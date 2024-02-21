На Украине статью NYT о числе пленных ВСУ в Авдеевке назвали пропагандой РФ

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Статья американской газеты New York Times, в которой говорится, что в плен к ВС РФ в Авдеевке попало до тысячи украинских военных, является российской пропагандой. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».
«Те источники, на которые они (New York Times. — ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями», - заявил Лиховой.
По его словам, статья является российской пропагандой и дезинформацией. Украинец также обвинил Россию в использовании фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ.
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