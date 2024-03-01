Москва готова передать Киеву останки пленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76

Фото: РИА Новости/СК РФ
Москва готова передать Киеву останки 65 пленных ВСУ, которые погибли при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — заявила Москалькова.
Однако временные рамки она не уточнила. Москалькова подтвердила, что украинская сторона уже обращалась к России по поводу передачи тел украинских пленных, которые погибли при крушении Ил-76. Омбудсмен уточнила, что у Москвы есть ДНК всех погибших.
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Элина Позднякова