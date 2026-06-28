В районе исчезновения Усольцевых погиб человек
В Красноярском крае перевернулась лодка с мужчиной и женщиной. Инцидент произошел в районе, известном как Манская «петля смерти», где ранее бесследно исчезла семья Усольцевых.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате происшествия женщине удалось спастись, однако ее спутник погиб. Тело мужчины обнаружили у кромки берега. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Супруги Усольцевы, ранее проживавшие в Железногорске, переехали в собственный дом в поселке Тартат. Знакомые описывали их как благополучную и обеспеченную пару. Глава семейства Сергей обладал значительным опытом походов в дикую природу и отлично ориентировался в сибирской тайге.
По факту исчезновения Усольцевых Следственным комитет РФ возбудил уголовное дело. По состоянию на лето 2026 года поисковые мероприятия периодически возобновляются с привлечением профессиональных спасателей и криминалистов, однако найти какие-либо следы семьи, их вещей или следов пребывания в тайге до сих пор не удалось.
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