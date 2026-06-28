В районе исчезновения Усольцевых погиб человек

28 июня 2026, 19:31

SHOT: В районе исчезновения семьи Усольцевых утонул мужчина

Фото: istockphoto/Motortion

В Красноярском крае перевернулась лодка с мужчиной и женщиной. Инцидент произошел в районе, известном как Манская «петля смерти», где ранее бесследно исчезла семья Усольцевых.