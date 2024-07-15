Дело Трампа о хранении секретных документов закрыто

В Подмосковье задержан маньяк, жертвами которого стали как минимум две женщины из Раменского. Мужчину удалось вычислить благодаря показаниям одной из пострадавших, которая смогла сбежать от насильника. О том, где еще орудовал извращенец и кого он выбирал в жертву расскажет редакция «Радио 1».