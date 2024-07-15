Дело Трампа о хранении секретных документов закрыто

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Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, пишет РИА Новости.
Коробки со сведениями разных уровней секретности были обнаружены в коробках в резиденции Трампа во время президентской гонки. В 2021-2022 годах он хранил их без какого-либо присмотра и как минимум дважды передавал секретную информацию лицам, не обладающим права доступа к ней.
В сентябре 2022 года он демонстрировал одному из американских писателей секретную карту, на которой была отмечены позиции ВСУ и американское оружие.
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