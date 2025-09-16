Дело участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь отправили в суд
Дело 45-летней главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алены Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) направили в Ивантеевский городской суд Подмосковья. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Женщине предъявлены обвинения по статьям 282 и 280 УК РФ.
По данным следствия, Суликова написала и издала книгу под названием «Мое имя Полынь». В этом произведении присутствовали оскорбления представителей традиционных религий, а также содержались угрозы и призывы к насилию против них. Книга вышла тиражом около 200 экземпляров и была доступна для покупки через маркетплейс.
Суликова не признала свою вину.
