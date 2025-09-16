Достижения.рф

Дело участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь отправили в суд

Прокуратура: дело ведьмы Алены Полынь направили в подмосковный суд
Фото: iStock/Akintevs

Дело 45-летней главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алены Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) направили в Ивантеевский городской суд Подмосковья. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.



Женщине предъявлены обвинения по статьям 282 и 280 УК РФ.

По данным следствия, Суликова написала и издала книгу под названием «Мое имя Полынь». В этом произведении присутствовали оскорбления представителей традиционных религий, а также содержались угрозы и призывы к насилию против них. Книга вышла тиражом около 200 экземпляров и была доступна для покупки через маркетплейс.

Суликова не признала свою вину.

Ранее сообщалось, что в Крыму оштрафовали бывшую участницу «Битвы экстрасенсов». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0