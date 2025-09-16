В Забайкалье вездеход с геологами утонул в озере
Вездеход с геологами утонул в озере Каларского района Забайкальского края. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В Каларском муниципальном округе 16 сентября произошел инцидент с вездеходом. Транспортное средство спускалось с горы, когда у него внезапно отказали тормоза. В результате вездеход на высокой скорости съехал в озеро.
По предварительным данным, в машине находилось восемь человек, трое из которых смогли выбраться самостоятельно. Судьба остальных пятерых пока неизвестна.
Транспортное средство принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На место происшествия прибыли экстренные службы для поиска пропавших людей.
