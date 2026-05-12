Дело внучки убитого экс-мэра Тархова поступило в суд

12 мая 2026, 20:36

Дело внучки экс-мэра Самары Тархова насчитывает 20 эпизодов

В Самарский областной суд поступило уголовное дело в отношении внучки бывшего мэра Самары Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.





Ранее в СУ СК России по Самарской области сообщали, что 31 января 2025 года друг экс-мэра заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в преступлении задержали внучку Тарховых, которой впоследствии предъявили обвинение в двойном убийстве.





«Да, сегодня поступило», — подтвердила собеседница агентства, уточнив, что дело насчитывает 20 эпизодов.



