Дело внучки убитого экс-мэра Тархова поступило в суд
В Самарский областной суд поступило уголовное дело в отношении внучки бывшего мэра Самары Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Ранее в СУ СК России по Самарской области сообщали, что 31 января 2025 года друг экс-мэра заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в преступлении задержали внучку Тарховых, которой впоследствии предъявили обвинение в двойном убийстве.
«Да, сегодня поступило», — подтвердила собеседница агентства, уточнив, что дело насчитывает 20 эпизодов.Уточняется, что его зарегистрировали и передали председателю судебного состава по уголовным делам Ксении Мельниковой. Дату заседания объявят позже.
В прокуратуре региона 8 мая уточнили, что обвинительное заключение утвердили в отношении двух фигуранток — 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой. Внучку бывшего градоначальника обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, краже, покушении на мошенничество, мошенничестве, умышленном уничтожении имущества, а также в похищении и подделке документов. Киселевой инкриминируется хищение чужого имущества.