Появились жуткие подробности убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова
RT: внучка экс-мэра Самары Тархова несколько дней травила бабушку и дедушку
Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская на протяжении нескольких дней травила бабушку и дедушку, наблюдая, как они умирают. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
По данным собеседника издания, между родственниками часто случались ссоры из-за денег, несмотря на то, что бывший мэр ежемесячно давал внучке 200 тысяч рублей. Этих средств Екатерине было мало.
«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — приводит издание слова источника.
Он уточнил, что в декабре прошлого года девушка начала приходить в гости к бабушке и дедушке ежедневно. По утверждению собеседника, она делала это для того, чтобы подсыпать в еду родственникам «какие-то вещества, чтобы отравить». Виктору и жене становилось всё хуже, а Екатерина равнодушно наблюдала, как её родственники медленно умирают. В этом она сама призналась на допросе.
«Когда Виктор с женой умерли, внучка расчленила тела и выбросила в мусорные контейнеры. Следователи до сих пор не смогли найти крупные останки», — добавил собеседник.
Тем не менее в квартире всё же удалось обнаружить небольшие частички тел.