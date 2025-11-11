Появились жуткие подробности убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова

11 ноября 2025, 19:37

RT: внучка экс-мэра Самары Тархова несколько дней травила бабушку и дедушку

Екатерина Бельская (Фото: РИА Новости)

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская на протяжении нескольких дней травила бабушку и дедушку, наблюдая, как они умирают. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





По данным собеседника издания, между родственниками часто случались ссоры из-за денег, несмотря на то, что бывший мэр ежемесячно давал внучке 200 тысяч рублей. Этих средств Екатерине было мало.





«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — приводит издание слова источника.

«Когда Виктор с женой умерли, внучка расчленила тела и выбросила в мусорные контейнеры. Следователи до сих пор не смогли найти крупные останки», — добавил собеседник.