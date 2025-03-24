«Не надо думать, что я тут сдохну»: обнародовано письмо внучки экс-мэра Тархова Бельской

Екатерина Бельская (Фото: СК РФ)
Письмо внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской обнародовала программа «Пусть говорят» на Первом канале. Девушка фигурирует в уголовном деле об убийстве своих бабушки и дедушки. По версии следователей, подозреваемая тщательно готовилась к преступлению.
«Мне плевать на ваши передачи, я не лишена родительских прав»; «Не надо думать, что я тут сдохну, из-за отсутствия чего-то»; «Сынок, ты мне очень нужен, я хочу пообщаться»; «Люблю тебя мой сын, мой воздух», — сказано в письме, которое показал в эфире ведущий Дмитрий Борисов.
Несовершеннолетнего сына Бельской сейчас воспитывает крестная Елена Братчикова. Известно, что отец мальчика живет в Израиле, а мать Бельской тоже находится под стражей.
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