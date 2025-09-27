Дело возбудили в отношении кассира, обманувшей фанатов «Руки вверх!»

27 сентября 2025, 09:09

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбудили в отношении кассира, которая обманула 22 фанатов группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт в Туле. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.