Дело возбудили в отношении кассира, обманувшей фанатов «Руки вверх!»
Уголовное дело по статье о мошенничестве возбудили в отношении кассира, которая обманула 22 фанатов группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт в Туле. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Туле задержали кассира, которая работала в компании по продаже билетов на концерты. Ее подозревают в мошенничестве.
По предварительным данным, женщина не перевела деньги на счет организаторов концерта за официально проданные билеты. Кроме того, злоумышленница реализовала часть билетов без внесения их в базу данных. В результате десятки людей не смогли попасть на мероприятие.
По словам Волк, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.
