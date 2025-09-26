Кассирша в Туле продала фанатам группы «Руки Вверх» фейковые билеты

26 сентября 2025, 13:23

Кассиршу в Туле задержали за продажу фейковых билетов на концерт «Руки Вверх»

Фото: istockphoto/???? ??????

В Туле задержали кассира, которая продавала поклонникам группы «Руки Вверх» несуществующие билеты на концерт. Об этом сообщили в региональном УМВД России.