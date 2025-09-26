Кассирша в Туле продала фанатам группы «Руки Вверх» фейковые билеты
В Туле задержали кассира, которая продавала поклонникам группы «Руки Вверх» несуществующие билеты на концерт. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
Часть контрамарок она присвоила, другую продавала, не отражая реализацию в учёте, причём предлагала их за полцены. Покупатели, рассчитывавшие на выгодную покупку, не смогли пройти в зал, простояли у входа полтора часа и уехали домой.
Сейчас решается вопрос о возмуждении уголовного дела по статье о мошеннических действиях.
Степень наказания будет зависеть от суммы ущерба, которая устанавливается.
