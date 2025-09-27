В Ленобласти задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя
В Ленинградской области задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Третьим подозреваемым по этому делу стал 54-летний мужчина из Сланцев. В его гараже были обнаружены емкости с жидкостью, содержащей спирт. В настоящее время эта продукция изъята для проведения экспертизы.
По информации Волк, правоохранительные органы в рамках следствия также выясняют, где еще мог быть реализован этот суррогат.
Напомним, в Ленинградской области произошла крупная трагедия: 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Основные места происшествий — город Сланцы и деревня Гостицы, которая находится рядом. Правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых в производстве и распространении опасного напитка.
