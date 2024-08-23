Фото: istock/OlFedv
Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Сообщается, что в качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.
Давно работающим сотрудникам были вручили погоны с очередными специальными званиями, медали, ведомственные награды и прочее.
Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату.
Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в колонию направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания.
Читайте также:
В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19
Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло
Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
Давно работающим сотрудникам были вручили погоны с очередными специальными званиями, медали, ведомственные награды и прочее.
Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату.
Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в колонию направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания.
Читайте также:
В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19
Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло
Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
Дарья Осипова