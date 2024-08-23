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Сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата

23 августа 2024, 15:04
Фото: istock/OlFedv

Фото: istock/OlFedv

Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
Сообщается, что в качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.

Давно работающим сотрудникам были вручили погоны с очередными специальными званиями, медали, ведомственные награды и прочее.



Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату.

Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в колонию направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания.

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«Как можно быстрее»: в Финляндии предложили неожиданный план по РФ
Профессор Малинен: Финляндии необходим новый дружественный договор с РФ
23 августа 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндской республике необходим новый дружественный договор с РФ, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Нам необходимо дать российскому руководству понять, что наша земля ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на Россию», — гласит публикация геополитического эксперта.
Ранее сообщалось, что финская сторона ведет переговоры с несколькими натовскими государствами о размещении войск на своей территории. Страны, с которыми ведется диалог, не называются.

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#договор
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В Госдуме рассказали, каким будет ответ за атаку ВСУ на Курскую область
23 августа 2024, 14:40

Фото: istockphoto / IherPhoto

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о реакции России на атаку ВСУ на Курскую область. В разговоре с изданием «Лента.ру» он прокомментировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова
«Мы получали разную информацию от источников Министерства обороны о том, какие силы участвуют в операции по выдворению ВСУ с территории и что происходит на самом деле. Эта информация очень неоднозначна. Поэтому пока непонятно, какие будут планы, но они должны быть жёсткими», — заявил Чепа.

Депутат объяснил, что из-за действий ВСУ страдают российские граждане и регионы. «Мы всё это видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жёсткими, эффективными и быстрыми», — заключил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина будет строго наказана за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение о том, как ответить на действия ВСУ.

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На Украине надеются на увеличение помощи от ЕС
Представитель Украины при ЕС Ченцов: Киев рассчитывает на рост помощи от ЕС
23 августа 2024, 13:56

Фото: istockphoto/DmyTo

Киев надеется на рост помощи от Евросоюза (ЕС), когда в должность вступило новое руководство блока, заявил в беседе с изданием Euractiv представитель украинской республики в ЕС Всеволод Ченцов.
«Переизбрание [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [президента Европейского парламента] Роберты Метсолы особенно обнадеживает, поскольку обе они неизменно уделяют приоритетное внимание поддержке Украины», — сказал дипломат.
Он добавил, что следующая пятилетка станет решающей для ЕС как глобального игрока, а киевский режим рассчитывает на него.

Страны запада и ЕС стали оказывать Украине всяческую поддержку на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.

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Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш
23 августа 2024, 13:42

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш Шейх Хасине. Об этом информирует издание Daily Star.
«Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш», — указано в материале.

Кроме того, индийская сторона может отклонить запрос об экстрадиции Бангладеш, если сочтет, что обвинения против Хасины были выдвинуты недобросовестно и не в интересах справедливости.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В тот же день президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Россия исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.

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Стало известно, как Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт
Сельчук Эренерол: в Киеве хотят давлением на УПЦ впутать Турцию в конфликт
23 августа 2024, 13:26

Фото: istockphoto/9parusnikov

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет впутать турецкую сторону в конфликт при помощи давления на Украинскую православную церковь, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Турецкой православной церкви Сельчука Эренерола.
«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера (резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.), хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — сказал собеседник агентства.
Он резюмировал, что заявление бывшего украинского президента можно считать преступлением против территориальной целостности Турции на международной арене.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте приняли закон, позволяющий запретить в республике УПЦ, которую официально признала Анкара.

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«Много кому перешел дорогу»: кто мог желать смерти Пригожину
Экс-боец ЧВК «Вагнер»: силовики Польши и Литвы желали смерти Пригожину
23 августа 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бывшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могли ликвидировать натовские спецслужбы, пишет NEWS. Как отметил экс-боец частной военной кампании, их лидер «много кому перешел дорогу». В частности, источник упомянул американцев и французов, а также силовиков Литвы и Польши, которые, по его словам, желали Пригожину смерти.
«О методах их работы, в том числе и о покушениях, об их высоком профессионализме известно многое. Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы убрали французы и американцы. Но не собственными руками. Как это могло произойти? Напомню, что в последнее время у нас стали хватать силовиков за госизмену», — поделился мнением собеседник.
Он добавил, что ЧВК «Вагнер» работала в Африке, Сирии и Донбассе. Воздушное судно, на котором был Пригожин, разбился год назад. В авиакатастрофе никто не выжил.

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#мир
#польша
#литва
#вагнер
#смерть
#новости
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Стало известно, кто из союзников Украины нанес ей тяжелый удар
FT: политик Вагенкнехт признала свою ответственность за сокращение помощи Киеву
23 августа 2024, 12:01

Фото: istockphoto/reflection_art

Ответственность за снижение военной помощи киевскому режиму взяла на себя глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, пишут обозреватели Financial Times.
«Самый известный политик крайне левого толка Германии взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву, заявив, что ее решительное сопротивление вооружению Украины повлияло на политику Берлина в отношении войны», — сказано в статье.
Вагенкнехт подчеркнула, что хоть ее партия и не является в Германии правящей, она имеет влияние на решения, принятые парламентом.

Ранее сообщалось, что ФРГ вынуждена урезать военную помощь Киеву согласно нынешнему бюджетному планированию страны, где деньги на помощь Украине не выделены.

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#украина
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#киев
#фрг
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Премьер-министр Индии Моди прибыл на Украину с визитом
23 августа 2024, 11:21

Фото: istockphoto / reflection_art

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с официальным визитом. Эту информацию подтвердил индийский телеканал NDTV.
«По данным телеканала, индийский премьер пробудет на Украине всего несколько часов. Сразу после прибытия он разместился в гостинице. Детали программы визита не разглашаются. Известно, что Моди приехал в Киев на поезде из Польши», — сообщили в РИА Новости.

Ранее премьер-министр Индии сообщил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским перспективы мирного разрешения украинского конфликта.

Как отметил заместитель главы МИД Индии Танмая Лал, позиция Нью-Дели основывается на приверженности дипломатии и диалогу как способам решения конфликтов.

В середине июля индийские СМИ сообщали о недовольстве МИД Индии в связи с комментариями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию. В тот момент в ведомство был вызван украинский посол.

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Кеннеди вышел из президентской гонке в Аризоне
23 августа 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Bet_Noire

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально отозвал свою кандидатуру на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщила газета New York Times, ссылаясь на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера.
Как ожидается, в пятницу Кеннеди-младший обратится к нации и объявит о своём решении не участвовать в выборах в пользу Дональда Трампа.

«Роберт Кеннеди-младший подал документы об отказе от участия в президентской гонке в Аризоне», — говорится в сообщении.

По информации газеты, Такер сообщил, что Кеннеди собрал более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. Ранее ему нужно было набрать лишь около 42 тысяч голосов.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. От Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать действующий вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

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