Демон стрелял в людей во время праздника

23 октября 2026, 14:34

В Индии в людей летели петарды из чучела демона во время праздника

Фото: istockphoto/ardasavasciogullari

В Индии празднование Дуссехры обернулось хаосом на улицах из-за сбоя пиротехники. Об этом пишет News 18.