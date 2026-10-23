Демон стрелял в людей во время праздника
В Индии празднование Дуссехры обернулось хаосом на улицах из-за сбоя пиротехники. Об этом пишет News 18.
По традиции во время праздника поджигают чучело демона Раваны с прикреплёнными фейерверками — это символизирует победу добра над злом. Однако в этом году ритуал пошёл не по плану: вместо того чтобы взмыть вверх, петарды полетели в толпу, создав впечатление, будто демон стреляет огнём по зрителям.
Люди в панике разбегались, уворачиваясь от искр и ракет. Инцидент попал на видео.
Официальной информации о пострадавших не поступало. В интернете после публикации кадров шутили, что демон не дал победить себя так легко и пошёл в контратаку.
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