Взорвавшаяся в банке из-под газировки петарда едва не оставила ребенка без глаза
В Ижевске двое несовершеннолетних пострадали из‑за взрывов петард, один из мальчиков получил тяжелую травму глаза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
Первый случай произошел с первоклассником. Ребенок вместе со сверстниками запускал петарды типа «Корсар» без присмотра взрослых. Он положил одну из них в жестяную банку из‑под газировки, но устройство не сработало сразу. Когда мальчик наклонился, чтобы проверить петарду, она взорвалась.
Школьника госпитализировали.
Во втором инциденте пострадал 15‑летний подросток — пиротехника взорвалась у него в руках, ему потребовалась медицинская помощь. По обоим фактам проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествий и законность покупки пиротехники.
