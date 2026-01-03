Взорвавшаяся в банке из-под газировки петарда едва не оставила ребенка без глаза

03 января 2026, 14:52

МЧС Удмуртии: двое детей пострадали во время взрыва петард в Ижевске

Фото: istockphoto/stefanamer

В Ижевске двое несовершеннолетних пострадали из‑за взрывов петард, один из мальчиков получил тяжелую травму глаза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.