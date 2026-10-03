Петарда взорвалась в квартире на западе Москвы
Подросток пострадал в результате взрыва петарды в московской квартире
Подросток пострадал при взрыве петарды в квартире на третьем этаже 17-этажного жилого дома на западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
По его словам, в квартире произошел взрыв пиротехнического изделия, после чего началось возгорание. Огонь распространился на площади около 0,5 квадратного метра, и его оперативно ликвидировали.
В результате происшествия пострадал подросток. Его состояние, а также обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее взрыв прогремел в квартире в Москве. Есть сведения о жертвах. Подробности — в нашем материале.
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