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Петарда взорвалась в квартире на западе Москвы

Подросток пострадал в результате взрыва петарды в московской квартире
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Подросток пострадал при взрыве петарды в квартире на третьем этаже 17-этажного жилого дома на западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.



По его словам, в квартире произошел взрыв пиротехнического изделия, после чего началось возгорание. Огонь распространился на площади около 0,5 квадратного метра, и его оперативно ликвидировали.

В результате происшествия пострадал подросток. Его состояние, а также обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее взрыв прогремел в квартире в Москве. Есть сведения о жертвах. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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