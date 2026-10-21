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В Петербурге петарда взорвалась в руке 12-летнего школьника

Фото: Istock/Andrey Sayfutdinov

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник получил тяжёлую травму кисти из-за взрыва петарды. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.



Инцидент произошёл днём 19 октября во дворе дома в Калининском районе. Мальчик гулял со сверстниками и нашёл пиротехническое изделие, которое взорвалось прямо у него в ладони.

Скорая доставила ребёнка в клинику СПбГПМУ. Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги мизинца со смещением и рваные раны правой кисти. Хирурги провели первичную обработку ран, выполнили металлоостеосинтез и ушили мелкие раны.

Артерии и вены не пострадали, поэтому сложных микрохирургических операций не потребовалось. Сейчас мальчик получает антибактериальную терапию и местное лечение. Рука ребёнка будет функционировать нормально.

Ольга Щелокова

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