В Петербурге петарда взорвалась в руке 12-летнего школьника
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник получил тяжёлую травму кисти из-за взрыва петарды. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.
Инцидент произошёл днём 19 октября во дворе дома в Калининском районе. Мальчик гулял со сверстниками и нашёл пиротехническое изделие, которое взорвалось прямо у него в ладони.
Скорая доставила ребёнка в клинику СПбГПМУ. Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги мизинца со смещением и рваные раны правой кисти. Хирурги провели первичную обработку ран, выполнили металлоостеосинтез и ушили мелкие раны.
Артерии и вены не пострадали, поэтому сложных микрохирургических операций не потребовалось. Сейчас мальчик получает антибактериальную терапию и местное лечение. Рука ребёнка будет функционировать нормально.
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