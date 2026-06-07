В Забайкалье хозяйка агрессивного пса выплатит пострадавшей от укусов соседке крупную сумму
Жительница Забайкалья получит 200 тысяч рублей компенсации после нападения соседского алабая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр судов региона.
Согласно материалу, хозяйка собаки выпустила пса из вольера в огород, а затем, не подумав, открыла калитку соседки. Пёс выбежал с территории участка и набросился на женщину, нанеся ей множественные укусы и травмы, включая открытый перелом. Пострадавшая долго лечилась.
Прокурор района, который обратился с исковым заявлением к неосмотрительной хозяйке животного, требовал 300 тысяч рублей в пользу соседки. Акшинский районный суд, рассматривая гражданское дело о взыскании морального вреда, удовлетворил пожелания частично. Владелица алабая будет обязана выплатить 200 тысяч рублей. В настоящий момент решение еще может быть обжаловано.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Якутии обнаружили тело ребёнка, которого акивно искали вчера вечером. Оказалось, что малыш утонул в реке в Мирнинском районе. Погибшего мальчика увидели местные жители, которые принимали участие в спасательной операции.
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