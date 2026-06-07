В Забайкалье хозяйка агрессивного пса выплатит пострадавшей от укусов соседке крупную сумму

07 июня 2026, 06:21

В Забайкалье хозяйка алабая выплатит пострадавшей от укусов соседке 200 тыс. рублей

Фото: iStock/Milan Krasula

Жительница Забайкалья получит 200 тысяч рублей компенсации после нападения соседского алабая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр судов региона.