Достижения.рф

В Забайкалье хозяйка агрессивного пса выплатит пострадавшей от укусов соседке крупную сумму

В Забайкалье хозяйка алабая выплатит пострадавшей от укусов соседке 200 тыс. рублей
Фото: iStock/Milan Krasula

Жительница Забайкалья получит 200 тысяч рублей компенсации после нападения соседского алабая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр судов региона.



Согласно материалу, хозяйка собаки выпустила пса из вольера в огород, а затем, не подумав, открыла калитку соседки. Пёс выбежал с территории участка и набросился на женщину, нанеся ей множественные укусы и травмы, включая открытый перелом. Пострадавшая долго лечилась.

Прокурор района, который обратился с исковым заявлением к неосмотрительной хозяйке животного, требовал 300 тысяч рублей в пользу соседки. Акшинский районный суд, рассматривая гражданское дело о взыскании морального вреда, удовлетворил пожелания частично. Владелица алабая будет обязана выплатить 200 тысяч рублей. В настоящий момент решение еще может быть обжаловано.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Якутии обнаружили тело ребёнка, которого акивно искали вчера вечером. Оказалось, что малыш утонул в реке в Мирнинском районе. Погибшего мальчика увидели местные жители, которые принимали участие в спасательной операции.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0