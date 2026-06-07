Пятеро мужчин заманили школьницу в машину едой и насиловали жертву несколько месяцев

07 июня 2026, 05:27

В Индии пятеро мужчин заманили школьницу в машину едой и надругались над жертвой

Фото: iStock/slkoceva

В Индии пятеро мужчин заманили 15-летнюю школьницу в машину, предложив еду, и надругались над ней. Об этом сообщает портал NDTV.





В конце мая местные жители штата Ассам заметили автомобиль, в котором находилась полуобнажённая девушка. Вместе с ней в салоне сидели другие пассажиры, которые явно были взрослыми людьми, и на них также частично отсутствовала одежда. Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали пятерых подозреваемых, позже их арестовали.



Школьница рассказала правоохранителям, что развратный инцидент был не единичным случаем — насилие продолжалось несколько месяцев. Изначально фигуранты заманили подростка в авто едой. Расследование продвигается медленно, что вызвало гнев семьи пострадавшей. Они требуют как можно быстрее наказать виновных.



Ранее «Радио 1» передавало, что девушка из России поехала в Таиланд на заработки и пропала. Незадолго до исчезновения россиянка нашла работу с проживанием и собиралась съезжать, однако вскоре после покупки билетов домой она перестала выходить на связь с родными.