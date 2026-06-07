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Мужчина погиб при столкновении лодки с теплоходом на Каме

Фото: iStock/Motortion

Мужчина погиб на Каме при столкновении моторной лодки с грузовым теплоходом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



Трагедия случилась в ночь на 7 июня в Каракулинском районе Удмуртии. Согласно информации ведомства, жертвой стал 38-летний водитель лодки.

Предварительно известно, что оба маломерных судна начали путь на рыбалку в темное время суток. В результате лодка не заметила проходивший по реке теплоход.

Ранее сообщалось, что четыре человека выпали из лодки на реке Томь в Кемеровской области. В результате несчастного случая есть погибший. ЧП произошло в Новокузнецком районе села Бедарево в субботу, 6 июня. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Екатерина Коршунова

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