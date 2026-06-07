Мужчина погиб при столкновении лодки с теплоходом на Каме
Мужчина погиб на Каме при столкновении моторной лодки с грузовым теплоходом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Трагедия случилась в ночь на 7 июня в Каракулинском районе Удмуртии. Согласно информации ведомства, жертвой стал 38-летний водитель лодки.
Предварительно известно, что оба маломерных судна начали путь на рыбалку в темное время суток. В результате лодка не заметила проходивший по реке теплоход.
Ранее сообщалось, что четыре человека выпали из лодки на реке Томь в Кемеровской области. В результате несчастного случая есть погибший. ЧП произошло в Новокузнецком районе села Бедарево в субботу, 6 июня. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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