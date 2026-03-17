Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Петербурге
Сотрудники полиции задержали двух местных жителей за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранительных органов, фигурантами дела стали мужчины 34 и 38 лет. Злоумышленники организовали схему дистанционной торговли марихуаной. Старший участник координировал процесс, а младший выполнял функции курьера. Для перемещения запрещенных веществ оба использовали автомобили марки Nissan.
В ходе оперативно‑разыскных мероприятий и последующих обысков полицейские обнаружили и изъяли более 12 кг марихуаны. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК РФ. Санкции предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
