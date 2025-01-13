Деньги за проезд или телефон: водитель троллейбуса сбила 25-летнюю беременную с ребёнком, что стало причиной трагедии

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28 октября 2024 года в Новосибирске троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю беременную девушку с четырехлетним сыном. Мать в последний момент успела оттолкнуть сына, а сама погибла на месте. По некоторым данным, 66-летняя женщина, управляющая транспортным средством, на время отвлеклась от дороги. Подробности трагической гибели беременной девушки и ее нерождённого ребенка приводит «Радио 1».
Смертельное ДТП
Утром 28 октября 25-летняя Виктория, находящаяся на седьмом месяце беременности, вела четырехлетнего сына в детский сад. В момент, когда мать с мальчиком переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Зорге, в них на полном ходу влетел троллейбус. В последний момент женщина оттолкнула ребенка в сторону, чем спасла ему жизнь, а сама оказалась под колесами транспортного средства и погибла на месте. За рулем сидела 66-летняя женщина. Предполагается, что она могла отвлечься от дороги на некоторое мгновение.
Мальчика сразу отвели в сторону, чтобы он не увидел погибшую маму. Прибывшая на место аварии бабушка ребенка отправилась вместе с ним в больницу, где у него диагностировали ушиб головного мозга и трещину в черепе.
Место аварии (Фото: ГАИ Новосибирска)
Что известно о водителе троллейбуса
66-летняя женщина-водитель устроилась на работу в Кировское депо в 2004 году. При этом только за 2024 год ей выписали семь штрафов за езду на красный свет. На личном автомобиле. Штрафы она платила от 500 рублей до 5 тысяч. Всего пенсионерка за последние три года получила более двадцати штрафов за нарушения ПДД.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пенсионерке грозит до пяти лет колонии.
Что отвлекло водителя
Мама погибшей Ирина рассказала, что по словам маленького внука, женщина-водитель «была в телефоне».
«Ребенок помнит всё: и как у мамы ботинок слетел, и как зонтик его сломался. Слова ребенка я передавала следователю, он получается прямой свидетель, хоть и маленький», — рассказала Ирина в интервью КП-Новосибирск.
Существует и другая версия. Предполагается, что водителя могли отвлечь пассажиры троллейбуса, которые передавали деньги за проезд. Также в качестве одной из версий рассматривают плохое освещение на улице Зорге, которым после ДТП занялись рабочие.
Что бы ни произошло в момент аварии, неизменным остается тот факт, что четырехлетний мальчик остался без мамы, а еще одному ребенку так и не суждено появиться на свет.
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