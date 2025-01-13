Деньги за проезд или телефон: водитель троллейбуса сбила 25-летнюю беременную с ребёнком, что стало причиной трагедии

28 октября 2024 года в Новосибирске троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю беременную девушку с четырехлетним сыном. Мать в последний момент успела оттолкнуть сына, а сама погибла на месте. По некоторым данным, 66-летняя женщина, управляющая транспортным средством, на время отвлеклась от дороги. Подробности трагической гибели беременной девушки и ее нерождённого ребенка приводит «Радио 1».