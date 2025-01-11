«Шурыгина в погонах»: как сложилась жизнь дознавательницы после группового изнасилования полицейскими

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В конце 2018 года в Уфе произошёл громкий скандал, который вызвал широкий общественный резонанс. В ночь на 30 октября корпоратив в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району закончился групповым изнасилованием.
Юная девушка в поисках справедливости прошла через множество судов и выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых. О том, как сейчас живет Гузель Сагитова читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/cirquedesprit
23-летнаяя Гузель в 2018 году окончила юридический институт МВД России и приступила к работе дознавателем в отделе МВД по Уфимскому району. В ночь на 30 октября в здании управления МВД по Уфимскому району было шумно и весело. Трое высокопоставленных полицейских решили устроить себе праздник. В ходе дружеской встречи за столом собрались три представителя правоохранительных органов: Эдуард Матвеев, 51-летний полковник полиции, занимающий должность начальника ОМВД по Уфимскому району, Салават Галиев, 50-летний полковник полиции, возглавляющий ОМВД по Кармаскалинскому району и Павел Яромчук, 34-летний подполковник полиции, занимающий должность начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
В тот вечер начальник ОМВД Эдуард М. позвонил коллеге Гузель и попросил, чтобы она брала новенькую и пришла поддержать их мужскую компанию. Девушка, не подозревая подвоха, пришла к коллегам. Представители сильного пола начали настаивать на том, чтобы женщины присоединились к ним в распитии спиртных напитков. Разгорячившись алкоголем, начальники затащили ее в туалет и там изнасиловали.
Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков
Дело было осложнено высокими чинами подозреваемых и их хорошим знанием системы работы правоохранительных органов. Сотрудники, работающие под началом обвиняемых, объединились, чтобы поддержать своих руководителей. Друзья насильников активно продвигали идею о том, что жертва сама спровоцировала преступление. Дескать, все произошло по обоюдному согласию девушки, а после того, как утром ей стало стыдно, появилась идея написать заявление.
После того как произошло изнасилование, девушке пришлось пережить множество неприятных моментов в ходе расследования уголовного дела. В итоге подозреваемые предстали перед судом. Первый (районный) суд вынес решение о заключении под стражу всех троих бывших сотрудников полиции. Верховный суд Республики Башкортостан неожиданно вынес оправдательное решение в пользу двух из трёх обвиняемых. Павел Яромчук был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии.
Юная особа была вынуждена подать апелляцию в кассационный суд. Кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение в Верховный суд, который, в свою очередь, принял решение отправить всех сотрудников полиции в исправительное учреждение. Яромчуку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, а Матвееву и Галиеву, которые ранее были оправданы, — по 7 лет лишения свободы.
Фото: iStock/cookelma
После громкого инцидента Гузель незамедлительно уволили из органов внутренних дел. Причиной послужило её поведение, которое не соответствовало званию полицейского. Девушке было предъявлено требование о компенсации в размере 600 тысяч рублей за обучение в университете (согласно договору, она должна была проработать пять лет в правоохранительных органах). Внезапная «слава» мешала ей найти работу.
В настоящее время Гузель 29 лет. Она не скрывает своих переживаний и использует юридическую терминологию в ситуациях, когда другие люди, не имеющие юридического образования, могли бы дать волю своим эмоциям. Занимается частной юридической практикой и берётся за любые дела.
Гузель начала новую жизнь. За психологической помощью она не обращалась, из кризисной ситуации выбралась сама. Сейчас девушка с большим удовольствием рассказывает о популярной музыке и о своём стремлении построить музыкальную карьеру. Она успешно завершила обучение по специальности «звукорежиссура» в Уфимском государственном институте искусств и стремиться к музыкальной карьере.
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Внеочередной корпоратив
Фото: iStock/cirquedesprit
23-летнаяя Гузель в 2018 году окончила юридический институт МВД России и приступила к работе дознавателем в отделе МВД по Уфимскому району. В ночь на 30 октября в здании управления МВД по Уфимскому району было шумно и весело. Трое высокопоставленных полицейских решили устроить себе праздник. В ходе дружеской встречи за столом собрались три представителя правоохранительных органов: Эдуард Матвеев, 51-летний полковник полиции, занимающий должность начальника ОМВД по Уфимскому району, Салават Галиев, 50-летний полковник полиции, возглавляющий ОМВД по Кармаскалинскому району и Павел Яромчук, 34-летний подполковник полиции, занимающий должность начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
В тот вечер начальник ОМВД Эдуард М. позвонил коллеге Гузель и попросил, чтобы она брала новенькую и пришла поддержать их мужскую компанию. Девушка, не подозревая подвоха, пришла к коллегам. Представители сильного пола начали настаивать на том, чтобы женщины присоединились к ним в распитии спиртных напитков. Разгорячившись алкоголем, начальники затащили ее в туалет и там изнасиловали.
«Возможности уйти не было. Что будет, я не могла вообще представить. Были маневры отвлечения. Все время задавались какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне не дали возможности этого сделать», — позже журналистам расскажет Гузель.
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Сложное дело
Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков
Дело было осложнено высокими чинами подозреваемых и их хорошим знанием системы работы правоохранительных органов. Сотрудники, работающие под началом обвиняемых, объединились, чтобы поддержать своих руководителей. Друзья насильников активно продвигали идею о том, что жертва сама спровоцировала преступление. Дескать, все произошло по обоюдному согласию девушки, а после того, как утром ей стало стыдно, появилась идея написать заявление.
После того как произошло изнасилование, девушке пришлось пережить множество неприятных моментов в ходе расследования уголовного дела. В итоге подозреваемые предстали перед судом. Первый (районный) суд вынес решение о заключении под стражу всех троих бывших сотрудников полиции. Верховный суд Республики Башкортостан неожиданно вынес оправдательное решение в пользу двух из трёх обвиняемых. Павел Яромчук был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии.
Юная особа была вынуждена подать апелляцию в кассационный суд. Кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение в Верховный суд, который, в свою очередь, принял решение отправить всех сотрудников полиции в исправительное учреждение. Яромчуку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, а Матвееву и Галиеву, которые ранее были оправданы, — по 7 лет лишения свободы.
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Спасла музыка
Фото: iStock/cookelma
После громкого инцидента Гузель незамедлительно уволили из органов внутренних дел. Причиной послужило её поведение, которое не соответствовало званию полицейского. Девушке было предъявлено требование о компенсации в размере 600 тысяч рублей за обучение в университете (согласно договору, она должна была проработать пять лет в правоохранительных органах). Внезапная «слава» мешала ей найти работу.
В настоящее время Гузель 29 лет. Она не скрывает своих переживаний и использует юридическую терминологию в ситуациях, когда другие люди, не имеющие юридического образования, могли бы дать волю своим эмоциям. Занимается частной юридической практикой и берётся за любые дела.
«И арбитражные, и гражданские, и административные по ДТП, по кредитным историям, по банкротству, договора разные, в суды хожу представлять интересы клиентов», — цитирует слова девушки издание ufa.kp.ru.
Гузель начала новую жизнь. За психологической помощью она не обращалась, из кризисной ситуации выбралась сама. Сейчас девушка с большим удовольствием рассказывает о популярной музыке и о своём стремлении построить музыкальную карьеру. Она успешно завершила обучение по специальности «звукорежиссура» в Уфимском государственном институте искусств и стремиться к музыкальной карьере.
«Моя мечта, чтобы песни были на радио и чтобы они были популярны. И я хочу побольше опыта выступлений, конечно. В клубах или в ресторанах со своими песнями выступать. Я просто очень люблю писать песни, я могу написать песню в течение двадцати минут, у меня это очень быстро происходит. Я считаю, что это мой дар. Я очень люблю музыку, я ее обожаю и слушаю каждый день. Это мой спаситель. Если бы не было музыки, если бы я была однопрофильным человеком, мне было бы очень тяжело. И я просто верю в музыку, что она меня вытащит из всякой фигни, которая происходит вокруг», – рассказывает в интервью Гузель.
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Елена Генералова