«Депрессия и головные боли»: Психиатр раскрыл причину самоубийства Джабраилова
Психиатр Белкин: У Джабраилова ранее диагностировали депрессию и головные боли
У бывшего сенатора от Чечни, предпринимателя Умара Джабраилова, ранее диагностировали депрессию и тяжёлые головные боли, что могло стать причиной его самоубийства. Об этом рассказал «Ридусу» рассказал психиатр Борис Белкин.
Он напомнил, что в 2020 году экс-сенатор уже предпринимал попытку суицида, однако тогда его спасли. Рецидив в подобной ситуации был только вопросом времени, уверен психиатр.
«Люди, совершающие попытку истинного суицида, которая не удалась по тем или иным причинам, при отсутствии изменения обстоятельств жизни, при отсутствии терапии, — как психотерапии, так и лекарственной терапии, — могут повторно совершать попытку свести счёты с жизнью», — приводят argumenti.ru слова Белкина.
Эксперт уточнил, что «иногда это происходит даже в терапии. Так, по словам врача, суициды происходят не только из-за депрессивных состояний, но в целом все укладывается в закономерности.
2 марта 2026 года Джабраилов на 68-м году жизни совершил самоубийство в ЖК «Vesper Tverskaya». За несколько часов до смерти он записал видеосообщение, в котором рассказал, что обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. СМИ пишут, что после себя он мог оставить долги в размере 1,5 миллиарда рублей.