«Депрессия и головные боли»: Психиатр раскрыл причину самоубийства Джабраилова

02 марта 2026, 13:55

Психиатр Белкин: У Джабраилова ранее диагностировали депрессию и головные боли

Фото: iStock/Iulianna Est

У бывшего сенатора от Чечни, предпринимателя Умара Джабраилова, ранее диагностировали депрессию и тяжёлые головные боли, что могло стать причиной его самоубийства. Об этом рассказал «Ридусу» рассказал психиатр Борис Белкин.





Он напомнил, что в 2020 году экс-сенатор уже предпринимал попытку суицида, однако тогда его спасли. Рецидив в подобной ситуации был только вопросом времени, уверен психиатр.





«Люди, совершающие попытку истинного суицида, которая не удалась по тем или иным причинам, при отсутствии изменения обстоятельств жизни, при отсутствии терапии, — как психотерапии, так и лекарственной терапии, — могут повторно совершать попытку свести счёты с жизнью», — приводят argumenti.ru слова Белкина.