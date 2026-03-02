Бывшего сенатора Умара Джабраилова нашли мёртвым в столичной гостинице
Бизнесмен и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов покончил с собой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Тело 67-летнего Джабраилова обнаружили в столичной гостинице. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу как неизвестного. Личность погибшего установили подоспевшие охранники. Ранее бизнесмен уже предпринимал попытку самоубийства в 2020 году, однако тогда врачи спасли ему жизнь.
Джабраилов занимал должность сенатора от Чеченской Республики с 2004 по 2009 год. В августе 2017 года его задержали в гостинице Four Seasons после стрельбы из наградного пистолета в номере. Суд назначил ему штраф. В апреле 2020 года бизнесмен поступал в НИИ имени Склифосовского после попытки суицида.
