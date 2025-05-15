Умерла советская актриса Елена Земляникина

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Актриса Елена Земляникина, дочь артистов Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, погибла в ДТП. Об этом сообщили в храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где она служила.
Отпевание актрисы состоится в этом же храме 17 мая. Начало в 11:00, сообщил ее супруг Александр, передает aif.ru.
Авария, в которой погибла Земляникина, произошла утром в среду, 14 мая.
Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.
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Авария, в которой погибла Земляникина, произошла утром в среду, 14 мая.
Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.
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Екатерина Коршунова