Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сессии

Фото: iStock/OHNGOMEZPIX
В Закарпатской области Украины местный депутат Сергей Батрин подорвал несколько гранат прямо во время заседания сессии. Он погиб, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает украинской МВД.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина кинул гранату в толпу. Троих человек госпитализировали с ранениями. В станицу Новомалороссийская домой к 40-летнему Сергею Б. трое мужчин приехали на «разборки». В ходе выяснения отношений Сергей бросил в мужчин гранату. Всех троит доставили в районную больницу с осколочными ранениями.Подозреваемому удалось сбежать, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также:
В московском боулинге украинец воткнул нож в голову 21-летнему парню
Российский третьеклассник принес в школу боевую гранату и раскрыл арсенал отца
В Курске неизвестные спрятали гранаты в разломе дерева
Элина Позднякова