Задержанный на «Садоводе» протащил полицейского на машине и ударил

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Задержанный водитель на рынке «Садовод» отказался предъявить документы полицейскому, протащил его на машине и несколько раз ударил.
Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что участковый проверял документы у водителя. Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейского и пытался скрыться на автомобиле с места. Он протащил полицейского несколько метров, потом вышел из машины и нанёс несколько ударов силовику.
Во время задержания у 21-летнего гражданина Таджикистана случился, по предварительной версии, эпилептический припадок.
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Во время задержания у 21-летнего гражданина Таджикистана случился, по предварительной версии, эпилептический припадок.
«В момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от задержанного, повредив служебный автомобиль путем пореза колеса. На место прибыли дополнительные наряды полиции», - сообщили в МВД.На месте всего задержали 82 человека, на них составили протоколы о хулиганстве и нарушении миграционного законодательства.
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Мария Фирсова