Брянский депутат за взятки помогал военным ВС РФ получать выплаты за ненастоящие ранения.

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В Брянской области арестовали местного депутата Владимира Реука по подозрению в совершении особо крупного мошенничества, следствие полагает, что он за деньги помогал мужчинам уклоняться от службы в зоне спецоперации. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
По данным уголовного дела, некий действующий военнослужащий передал депутату Клинцовского горсовета и ветерану боевых действий Владимиру Реуку 100 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, пообещал передать их командованию одной из воинских частей, чтобы решить вопрос уклонения от службы военного на передовой и незаконное получение выплат за несуществующее ранение.
Узнав о том, что против него возбуждено уголовное дело, Реук попытался экстренно подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО, однако следователи не дали ему этого сделать. Его задержали и поместили в СИЗО.
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