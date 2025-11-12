Депутат ДНР Татьяна Бондаренко обвиняется в растрате 14 миллионов рублей

12 ноября 2025, 11:58

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Депутат народного совета Донецкой Народной Республики Татьяна Бондаренко обвиняется в присвоении или растрате 14 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.