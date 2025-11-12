Депутат ДНР Татьяна Бондаренко обвиняется в растрате 14 миллионов рублей
Депутат народного совета Донецкой Народной Республики Татьяна Бондаренко обвиняется в присвоении или растрате 14 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Сегодня суд рассматривает жалобу на её арест. По словам самой Бондаренко, сумма, вменяемая ей, несоизмерима с теми средствами, которые она тратила на помощь фронту. Она отметила, что это сотни миллионов рублей.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко до 24 ноября. Её обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, связанной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Бондаренко является заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию народного совета ДНР. Уроженка Курска, она была избрана в парламент республики в 2023 году.
