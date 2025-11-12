Подросток напал на одноклассника с ножом в подмосковной школе
В школе посёлка Дружба Раменского округа девятиклассник напал на своего одноклассника из-за переписок. Инцидент произошёл в учебном заведении, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.
По информации следствия, подросток сначала начал бить мальчика, а затем достал перочинный нож. Другие ученики быстро сориентировались и позвали на помощь учителя, благодаря чему удалось предотвратить серьёзные последствия.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Проверяется, как школьник смог пронести оружие в образовательное учреждение. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
