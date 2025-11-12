10-метровый фонтан затопил улицы и автомобили Новороссийска

12 ноября 2025, 11:50

Фото: iStock/maradek

Утром 12 ноября жители Новороссийска стали свидетелями необычного зрелища: на улице Пограничной из-под земли ударил мощный фонтан воды высотой примерно 10 метров. Об этом пишет местный портал 93.ru.