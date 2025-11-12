10-метровый фонтан затопил улицы и автомобили Новороссийска
Утром 12 ноября жители Новороссийска стали свидетелями необычного зрелища: на улице Пограничной из-под земли ударил мощный фонтан воды высотой примерно 10 метров. Об этом пишет местный портал 93.ru.
Кадры с места происшествия быстро распространились в соцсетях. Ближайшие улицы оказались затоплены, о пострадавших не сообщается.
Как пояснили в МУП «Водоканал», причиной ЧП стала авария на водоводе первой очереди Троицкого группового водопровода. Специалисты уже приступили к устранению утечки. Работы планируется завершить ориентировочно к 20:00.
На время ремонта подача воды в городе будет ограничена. 13 ноября воду обещают подавать утром — с 6:00 до 9:00. Кроме того, для жителей организован подвоз воды автоцистернами по заявкам.
