Подозрительную купюру заметили в Красногорске за несколько дней до ЧП с ребёнком
Житель Красногорска рассказал о странной купюре, которую он увидел возле детского сада за несколько дней до ЧП с ребёнком. Об этом сообщает телеканал RT.
По словам мужчины, он заметил купюру 8 или 9 ноября.
«Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошёл мимо. Очевидно, что в эти дни уже проверяли, как среагируют прохожие. Но рядом с десяткой ничего не было», – рассказал местный житель.
В ночь на 12 ноября стало известно, что девятилетний ребёнок подорвался на заминированной купюре. Мальчик шёл на тренировку, увидел деньги на земле и попытался их поднять, после чего произошёл мощный взрыв.
Ребёнка госпитализироваи с тяжёлыми травмами руки: ему разворотило кисть и оторвало пальцы. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.