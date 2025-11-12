Подозрительную купюру заметили в Красногорске за несколько дней до ЧП с ребёнком

12 ноября 2025, 11:30

Фото: iStock/Alexandr Kharlov

Житель Красногорска рассказал о странной купюре, которую он увидел возле детского сада за несколько дней до ЧП с ребёнком. Об этом сообщает телеканал RT.





По словам мужчины, он заметил купюру 8 или 9 ноября.





«Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошёл мимо. Очевидно, что в эти дни уже проверяли, как среагируют прохожие. Но рядом с десяткой ничего не было», – рассказал местный житель.