Депутат «Единой России» Избрехт погиб на стрельбище

Павел Избрехт (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)
В Челябинской области погиб 46-летний депутат от «Единой России» и директор цинкового завода Павел Избрехт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным портала, он скончался от огнестрельного ранения в стрелковом комплексе «Царская охота». Депутат, которого сопровождали водитель и охранник, отправился на полигон днем 1 апреля. Избрехт и его подчиненные уже собирались уезжать, но он внезапно решил проверить, разряжено ли ружье Blaser, тогда же и произошла трагедия.
С 2014 года Избрехт занимал пост генерального директора Челябинского цинкового завода. С осени 2021 года он также являлся членом комитета по промышленной политике Законодательного собрания региона, а недавно получил назначение на должность председателя общественного совета при Министерстве промышленности Челябинской области.
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С 2014 года Избрехт занимал пост генерального директора Челябинского цинкового завода. С осени 2021 года он также являлся членом комитета по промышленной политике Законодательного собрания региона, а недавно получил назначение на должность председателя общественного совета при Министерстве промышленности Челябинской области.
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Анастасия Хохлова