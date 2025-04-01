На Ставрополье мужчина убил жену лопатой, спрятал тело в бочке и вывез в лес

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Житель Железноводска Ставропольского края насмерть забил супругу лопатой, после чего засунул тело в бочку и вывез в лес. Об этом пишет Shot.
По данным издания, мужчина поругался с женой. В порыве гнева он схватил лопату и избил инструментом женщину, которая не давала ему спокойно отдохнуть в пятницу вечером. Супруга скончалась на месте.
Когда мужчина понял, что натворил, то не придумал ничего лучше, как спрятать тело в бочке. После этого он вывез труп на машине убитой женщины.
Однако через два дня он сам пришел в полицию и признался в убийстве и рассказал, где закопал тело. Его сразу задержали.
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Когда мужчина понял, что натворил, то не придумал ничего лучше, как спрятать тело в бочке. После этого он вывез труп на машине убитой женщины.
Однако через два дня он сам пришел в полицию и признался в убийстве и рассказал, где закопал тело. Его сразу задержали.
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Элина Позднякова