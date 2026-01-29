Депутат гордумы Архангельска, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних, задолжал более 22,5 млн рублей

29 января 2026, 08:37

Baza: Депутат гордумы Архангельска задолжал более 22,5 млн рублей

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Депутат Архангельской гордумы Владислав Грачев, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних, задолжал более 22,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.