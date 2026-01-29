Депутат гордумы Архангельска, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних, задолжал более 22,5 млн рублей
Депутат Архангельской гордумы Владислав Грачев, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних, задолжал более 22,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Политик не выплачивал коммунальные платежи и кредиты на протяжении всего прошлого года. Общая сумма задолженности достигла 22 миллионов рублей. Кроме того, он задолжал налоговой 559 тысяч рублей, что привело к аресту его счетов.
Грачев владеет долей в ООО «Мистраль», где также имеются долги в размере 210 тысяч рублей и заблокированы счета. Его другая компания «Каптура» арендует землю у местного спортивного комплекса «Динамо», на которой она возвела манежи для детских секций по теннису, футболу и баскетболу.
Грачев привлекал к работе несовершеннолетних. Две бывшие сотрудницы обвинили его в домогательствах, когда им было 14 и 15 лет соответственно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
