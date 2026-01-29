Жертвами пожара в Алтайском крае стали два человека
Пожар вспыхнул в селе Хабары (Алтайский край). В результате происшествия погибли два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожар вспыхнул в селе Хабары (Алтайский край). В результате происшествия погибли два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание началось в двухквартирном частном доме. Пламя стремительно распространилось по всей площади здания. В результате сгорела крыша, повреждения получили потолок и стена.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Однако при осмотре места происшествия специалисты обнаружили тела двух человек.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при установке и использовании печи. К тушению пожара привлекли 12 спасателей и пять единиц спецтехники..
Читайте также: