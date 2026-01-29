Появилась информация о ножевом конфликте на Арбате

29 января 2026, 08:18

В результате потасовки на Арбате пострадали три человека

Фото: iStock/zoka74

На Арбате в Москве произошла потасовка, в которой пострадали три человека. Два участника драки стали фигурантами уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД столицы.