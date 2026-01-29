Появилась информация о ножевом конфликте на Арбате
На Арбате в Москве произошла потасовка, в которой пострадали три человека. Два участника драки стали фигурантами уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД столицы.
Ночью между группой граждан возник конфликт. Он закончился серьезными травмами и госпитализацией. Один из мужчин был ранен ножом в живот, другому нанесли удар в щеку, а третий получил тяжелые травмы головы. Правоохранители начали расследование и выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что пожар вспыхнул в селе Хабары (Алтайский край). В результате происшествия погибли два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.
До этого появилась информация, что на улице Руставели в Петербурге произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Читайте также: