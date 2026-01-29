Названа причина авиакатастрофы над Вашингтоном, в которой погибли российские фигуристы

29 января 2026, 04:13

WP: самолёт с российскими фигуристами разбился в США из-за военного вертолёта

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) завершил расследование крушения пассажирского самолёта в январе 2025 года, унёсшего жизни 64 человек. Как сообщила глава NTSB Дженнифер Хоменди в интервью The Washington Post, ключевой причиной трагедии стало появление армейского вертолёта на маршруте лайнера.





30 января в районе аэропорта имени Рейгана произошло столкновение пассажирского лайнера American Airlines (рейс из Канзаса) с армейским вертолётом Black Hawk. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.



Как утверждает Хоменди, следствие пришло к выводу, что катастрофу «на 100% можно было предотвратить. В момент трагедии на территории аэропорта находились пять вертолётов и шесть самолётов. Диспетчер контролировал движение более пяти часов без смены или дополнительной помощи, что могло снизить его концентрацию и привести к ошибке.



В авиакатастрофе погибли 64 пассажира, члены экипажа лайнера и трое военнослужащих на борту вертолёта. Среди жертв — 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, в том числе чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, советская фигуристка Инна Волянская и другие спортсмены.