Названа причина авиакатастрофы над Вашингтоном, в которой погибли российские фигуристы
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) завершил расследование крушения пассажирского самолёта в январе 2025 года, унёсшего жизни 64 человек. Как сообщила глава NTSB Дженнифер Хоменди в интервью The Washington Post, ключевой причиной трагедии стало появление армейского вертолёта на маршруте лайнера.
30 января в районе аэропорта имени Рейгана произошло столкновение пассажирского лайнера American Airlines (рейс из Канзаса) с армейским вертолётом Black Hawk. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.
Как утверждает Хоменди, следствие пришло к выводу, что катастрофу «на 100% можно было предотвратить. В момент трагедии на территории аэропорта находились пять вертолётов и шесть самолётов. Диспетчер контролировал движение более пяти часов без смены или дополнительной помощи, что могло снизить его концентрацию и привести к ошибке.
В авиакатастрофе погибли 64 пассажира, члены экипажа лайнера и трое военнослужащих на борту вертолёта. Среди жертв — 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, в том числе чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, советская фигуристка Инна Волянская и другие спортсмены.