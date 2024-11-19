Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге

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В Кировском районе Екатеринбурга иностранцы атаковали отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию. Об этом информирует «Е1».
Инцидент произошел возле миграционного центра по улице Сулимова. Перед зданием собралась большая толпа иностранцев, несколько десятков человек пытались занять очередь на дактилоскопию. По словам жителей соседних домов, подобное происходит на регулярной основе.
В региональном МВД отметили, что в настоящее время миграционный центр работает в штатном режиме, а очереди скапливаются из-за повышенного спроса на услуги. По данным ведомства, с жалобами никто не обращался.
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«Мигрантам условий нет. Тут китайцы, арабы, турки, казахи — считай, человек 40 уже. Обычно бывает от 100 до 150 человек, а проходят процедуру от силы 30 человек», — пояснил один из местных жителей.
В региональном МВД отметили, что в настоящее время миграционный центр работает в штатном режиме, а очереди скапливаются из-за повышенного спроса на услуги. По данным ведомства, с жалобами никто не обращался.
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Екатерина Коршунова