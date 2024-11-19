Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.