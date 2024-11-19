Момент подрыва автомобиля капитана Черноморского флота в Севастополе — видео

Фото: istockphoto/dzika_mrowka
Подрыв машины, где был капитан первого ранга, начштаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы ЧФ Валерий Транковский, попал на камеры. Запись опубликовала Baza.
На ней видно, что внедорожник черного цвета взрывается через пару секунд после начала движения.
Перед этим стало известно, что взрывчатку заложил житель Ялты по заданию кураторов Службы безопасности Украины. Бомбу подорвали дистанционно, второй человек следил за Транковским. Злоумышленники узнали распорядок дня офицера и его маршрут. ФСБ уже задержала фигурантов.
Ранее сообщалось, что агент Украины признался в убийстве Транковского по заданию киевского режима.
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Перед этим стало известно, что взрывчатку заложил житель Ялты по заданию кураторов Службы безопасности Украины. Бомбу подорвали дистанционно, второй человек следил за Транковским. Злоумышленники узнали распорядок дня офицера и его маршрут. ФСБ уже задержала фигурантов.
Ранее сообщалось, что агент Украины признался в убийстве Транковского по заданию киевского режима.
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Никита Кротов