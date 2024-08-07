Герасимов: ВСУ в Курской области ждет полный разгром

Фото: Минобороны РФ
Операция против формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом к государственной границе. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заявил Герасимов.Он также сообщил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России было остановлено. По оценкам Герасимова, потери ВСУ составляют 315 человек, из них не менее 100 убитых, а также 54 единицы бронетехники, включая семь танков. В атаке на Курскую область принимали участие около 1 тыс. украинских военных.
Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с утра вчерашнего дня. Министерство обороны заявляет о значительных потерях живой силы и техники противника, а местные власти объявили эвакуацию из обстреливаемых районов. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.
Президент Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией», заявив, что Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи».
Читать также:
В сети появился фейк с призывом к оружию от врио главы Курской области
ВСУ сожгли монастырь под Курском
Минобороны РФ показало, как российские войска нанесли сокрушительный удар по танкам ВСУ
Елена Перлова